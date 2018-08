Der Kaiser ist tot

Aber sie könne sich sonst an nichts erinnern. Von Margret Benzinger, die in der Nähe des Hauses einen Obststand betreibt, erfahren die Cops, dass Kaiser nicht nur ein skrupelloser Geschäftsmann, sondern auch ein Weiberheld war. Das scheint Kaisers Ehefrau Sonja überraschenderweise gar nicht zu stören, ebenso wenig wie sie von seinem Tod betroffen ist. Sie hat sich damit abgefunden, dass sie im Leben ihres Mannes kaum mehr als ein hübsches Spielzeug war. Im Gegensatz dazu ist für ihre Tochter Jelena der Tod Kaisers ein schwerer Schlag.



Bei der Suche nach der Hexenmaske stoßen die beiden Cops im Gemeindehaus auf den Stadtarchivar Lackmaier, der seit Jahren in ständigem Streit mit Kaiser lag. Kaisers Ideen, mit einem Hexenfest den Tourismus anzukurbeln, waren ihm ein Dorn im Auge. Aber die Cops erfahren über Korbinians Schwester Marie, dass Lackmeier wahrscheinlich viel mehr das Verhältnis Annas mit Kaiser ein Dorn im Auge gewesen sein muss. Für Kaiser dagegen dürfte es ein Ärgernis gewesen sein, dass seine Tochter ausgerechnet mit dem Sohn der Obstfrau Benzinger ein Verhältnis hatte.



Als bei der Polizei die Anzeige eingeht, dass Jugendliche im Wald Wanderer mit einer Hexenmaske erschrecken, nimmt Michi Mohr den Fall in die Hand und legt sich im Wald auf die Lauer.