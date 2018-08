Der Preußenschreck

Zunächst deutet für Ulrich und Korbinian nichts auf einen gewaltsamen Tod hin. Aber als die Rechtsmedizinerin Ursula Kern herausfindet, dass jemand dem herzkranken Gerber ein Asthmamittel untergeschoben hat, dessen Einnahme tödlich wirkte, ist klar, dass es sich um einen Mordfall handelt.



Natürlich gerät der Apotheker Wilke in Verdacht. Er hätte keine Probleme, die Medikamente zu besorgen und auszutauschen. Zudem soll seine Freundin Sissy Noll mit dem Ermordeten eine Affäre gehabt haben. Zwei Flugtickets bringen die Cops schließlich auf die Spur des Täters.



Korbinian hat nicht nur mit der Lösung dieses vertrackten Falles zu tun. Seine Schwester Marie macht ihm auch noch im Auftrag des Stadtrates Druck, an Stelle des Ermordeten die Rolle des "Preußenschrecks" in der Aufführung zu übernehmen.