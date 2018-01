Der Stachel des Todes

Der Mörder muss also von Winklers Allergie gewusst haben, was darauf hindeutet, dass der Mörder Winkler näher kannte. Auf der Liste der Verdächtigen steht Winklers Exfrau Cornelia, die er wegen eines Seitensprungs aus dem gemeinsamen Haus gewiesen hat. Sie hatte eine Affäre mit Horst Göbel, der seinerseits Landwirt und Imker ist. Sollte sie mit Göbels Hilfe ihren Ex ermordet haben? Oder sollte Göbel sich gegen Winklers Attacken selbst zur Wehr gesetzt haben?



Schließlich gibt es noch Winklers Kompagnon Ewald Reuter, mit dem er ein Geschäft für Bootszubehör betrieb, und der nun der alleinige Chef ist. Viele offene Fragen.



Aber nicht nur mit ihren Fall haben die Cops alle Hände voll zu tun. Controllerin Ortmann hat aufgrund der steigenden Benzinkosten und der zu viel gefahrenen Dienstkilometer einen Sparkurs verordnet, was die beiden Cops noch einmal zu einer Fahrstunde zwingt. Mit fatalen Folgen.