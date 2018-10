Der Tod stand vor der Tür

Hat er die Gunst der Stunde genutzt und Kita beraubt? Tatsache ist, dass Kita vorher noch auf der Bank war und 20 000 Euro abgehoben hat - und die sind weg.



Die Ermittlungen führen zu Robbys Bruder Thomas, der dringend Geld braucht. Allerdings gibt ihm Mutter Anna ein Alibi.



Polizeichef Achtziger ist auf alte Akten gestoßen und kapriziert sich nun darauf, dass Lind sich mit frischem Blick die unerledigten Fälle vornimmt - was dieser gern an Miriam Stockl weiterleitet, die sich ihrerseits den fachlichen Rat von Michael Mohr einholt. Aber schließlich klären die Cops den aktuellen Fall, als sie erkennen, dass das verschwundene Geld und der dazugehörige Dieb in diesem Familiendrama nur eine Nebenrolle spielen.