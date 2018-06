Der Tote am See

Der Tote, Paul Brenninger, arbeitete als Postzusteller und lebte weit über seine Verhältnisse. So fuhr er zum Beispiel ein sündhaft teures Motorrad, über dessen Verkauf er am Abend des Mordes mit dem bekannten Volksmusiksänger Andi Urbauer in Streit geraten war.



Doch zunächst gerät Georg Huber, Besitzer eines Golfhotels, ins Visier der Cops. Der Hotelier ist mit Lena Hirschfeld verlobt, die mit dem Ermordeten ein Verhältnis hatte. Taucher bergen schließlich die Tatwaffe aus dem See: einen Golfschläger. Hat der Betrogene seinen Nebenbuhler damit erschlagen? Lena scheint davon überzeugt, denn sie steht eines Morgens mit der Pistole im Kommissariat und droht, ihren Verlobten zu erschießen. Die Kommissare haben jedoch Zweifel, ob sie den wahren Täter geschnappt haben.



Ein Schlüssel bringt sie schließlich auf die richtige Spur: ins Benefizkonzert von Volksmusiker Urbauer. Die Rosenheim-Cops haben ihre erste Nuss geknackt, und auch privat findet eine kleine Annäherung statt: Als eine von Korbinians Kühen kalbt, packt Ulrich im Maßanzug beherzt mit an.