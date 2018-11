Der Untergang von Rosenheim

Korbinian Hofer schaut sich derweil Lachners Wohnung an. Im Wald werden Lind und Mohr von Frau Stockl überrascht, und so lernen sie gemeinsam den Kopf der Gruppe, Albert Hochleitner, kennen. Ihn wickelt Frau Stockl mit ihrem weiblichen Charme um den kleinen Finger und kann bald berichten, dass Gruppenmitglied Melanie einst die Freundin von Hochleitner war, bis Eddie Lachner sie dem anderen ausspannte. Sollte Hochleitner aus Eifersucht einen Konkurrenten ermordet haben? Oder ist Eddie tatsächlich aus Dummheit in die eigene Falle getappt?