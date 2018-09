Die Seilschaft

Nun ist aber das Handy weg. Über die Nummer des Anrufers finden die Cops heraus, dass der Tote, ein gewisser Heinz Daxl, als Patient in einer nahe gelegenen Reha-Klinik war, da er sich bei einem Bergsteigerunfall am Bein verletzt hatte. Und in dieser Klinik gibt es tatsächlich einen Patienten namens Bach.



Um diesem Bach nicht zu viel zu verraten, beschließen Hofer und Lind, getrennt zu ermitteln. Lind ganz offiziell als Kommissar und Hofer als neuer Patient der Reha-Klinik. Klar, dass sich Hofer für die gleiche Kur wie jener Bach einweisen lässt, nicht ahnend, dass der neben seinen Anwendungen auch heilfasten muss.



Während Lind die Identität des Toten recherchiert, erfährt Hofer, dass nicht nur der ermordete Daxl, sondern auch Bach Bergsteiger war. Gemeinsam waren die beiden mit einem gewissen Kull in einer Seilschaft und von schlechtem Wetter überrascht worden. Bach trug als Bergführer die Verantwortung. Aber warum sollte Bach Daxl umbringen? Fürchtete er um seinen Ruf als Bergführer? Hatte es Streit zwischen den drei Männern gegeben? Auch das fehlende Handy gibt Rätsel auf, was die Cops auf eine ganz neue Spur bringt.



Aber bevor sie den Täter überführen können, findet Polizeichef Dr. Heppt heraus, dass einer der beiden Kommissare ohne jede Genehmigung in der Klinik undercover ermittelt.