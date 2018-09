Die verschwundene Leiche

Ein unglückliches Missverständnis, oder hat Weinberger etwas zu verbergen und lügt? Nur Lind weiß, dass er sich nicht geirrt hat. Obwohl noch angeschlagen, geht er auf eigene Faust der Sache nach und entdeckt in der Nähe der Berghütte Reifenspuren - nach wenigen Metern findet er den Beweis. Die Tote ist Rita Pohlberg, die in einem Nachbarort in einer zwielichtigen Bar gearbeitet hat, und ihr passt der Schuh, der in der Berghütte gefunden wurde.



Pathologin Dr. Kern findet heraus, dass die Frau an Gift starb, das man ihr in ein indisches Reisgericht gemischt hatte. Die Cops finden heraus, dass Weinberger ein Verhältnis mit Rita Pohlberg hatte. Stand nicht auch ein indisches Kochbuch im Küchenregal der Berghütte? Hat er selbst die junge Frau ermordet, oder war es ein Eifersuchtsmord, und Angelika Huber, Weinbergers Ehefrau, hat ihre Rivalin beseitigen wollen?



Interessant ist, dass Rita Pohlberg kurz vor ihrem Tod mehrfach größere Geldbeträge erhalten hat. Offenbar stammt das Geld aus einer Erpressung, aber Weinberger wäre nicht in der Lage, solche Summen aufzutreiben. Interessant ist zudem, dass die Bekanntschaft Weinbergers mit der Toten offenbar kein Zufall war.