Diebstahl als Alibi

Die hatten schon früher ähnliche Überfälle begangen. Allerdings deutet am Tatort der Fund eines Ohrrings, der laut Kogges Angestellter Claudia Kaufmann nicht aus dem Repertoire des noblen Ladens stammt, bald auch in eine andere Richtung. Die junge Sissy Massmann stellt sich als Geliebte von Kogge heraus und scheint auf undurchsichtige Weise in den Fall verwickelt zu sein. Doch können ihr die Kommissare nichts nachweisen.



Also beschatten sie die Verdächtige. Diese Maßnahme allerdings bringt eine überraschende Wende.