Ein mörderischer Abgang

Der Tote wurde mit dem Gift des Kugelfischs ermordet. Der Mörder hatte das Gift in das Weißbrot gebacken. Galt der Mord Sebastian Schwarzer oder etwa seinen Konkurrenten Fridolin Zwergl oder Claudia Köhler, die mit ihm um den Einzug ins europäische Finale angetreten waren? Ein Motiv hätte auch der Verlagsmanager Meinhart Tillt, der mit Claudia Köhler eine Weinbuchreihe geplant hatte, wenn sie gegen die Mitbewerber erfolgreich gewesen wäre. Hat er den Favoriten des Verkostungswettkampfes per Gift aus dem Rennen geworfen?



Gerüchte machen die Runde, dass im Pfauenrad für die reiche Kundschaft gelegentlich Fugu, eine japanische Spezialität, die aus dem Muskelfleisch von Kugelfischen besteht, serviert wurde. Das bestätigt auch Restaurantchef Ludwig Krammler, dem die Brüder Schwarzer mit ihrem Lokal die Kundschaft streitig machen wollten. Aber auf den lassen weder dessen alter Freund Achtziger noch Korbinian Hofer etwas kommen, denn schließlich ist Hofer zu einem Essen in dessen Restaurant Waldschütz eingeladen. Und da er bei Marie etwas gutzumachen hat, führt er sie nun groß aus.