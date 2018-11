Ein mörderischer Geschmack

Doch Kranzberg hat ein Alibi, was seine Frau Edith bestätigt. Aber auch der Bauer Buchner führte etwas gegen Painter im Schilde. Die beiden Cops finden auf seinem Hof Benzinkanister, mit denen Buchner Felder Painters verseucht haben soll. Aber bei aller scheinbaren Feindschaft zwischen Kranzberg und Painter haben beide Familien ein bindendes Element, denn die Kinder der beiden Bauern, Sophie Painter und Martin Kranzberg, sind ein Liebespaar.



Doch nicht nur der Fall bereitet den beiden Cops Kopfzerbrechen. Zusätzlich hält die neue Controllerin Patrizia Ortmann vor allem Korbinian Hofer auf Trab, denn sie hat in den Arbeitsberichten sehr oft das Kürzel "SB" gefunden. Wie soll man ihr beibringen, dass "SB" für "Stand-by" steht und damit die Hofarbeit Hofers gemeint ist. Vor allem, nachdem Polizeidirektor Achtziger feststellen musste, wie oft dieses "SB" in den Berichten erscheint. Peinlich, peinlich, da hilft es nur wenig, dass die beiden Cops bald eine heiße Spur finden und ein lange gehütetes Geheimnis aufdecken.