Ein Sarg für Zwei

Wie kam die zweite Leiche in den Sarg, und wer hat den Mann ermordet? Bei den Eltern des Toten erfahren die beiden Cops, dass Marek kürzlich überraschend wieder in Rosenheim aufgetaucht war. Er hatte seinen Eltern zuvor geschrieben und sie sogar mit Geld unterstützt. Auch Rosi wollte er wieder treffen.



Rasch stellt sich heraus, dass die Geldscheine aus einem Hamburger Banküberfall stammen. Hat Marek etwas mit dem Banküberfall zu tun? Unverhofft trifft Michi Mohr auf zwei Journalisten, die ebenfalls in Sachen Mord an Marek Wittowski recherchieren. Nur ahnt Mohr nicht, dass die beiden vermeintlichen Journalisten ebenfalls aus Hamburg kommen.