Ein tödliches Spiel

Beim Schafkopfen war es hoch hergegangen, denn ein gewisser Karsten Jansen hatte Hausler des Falschspiels bezichtigt. Doch Turnierleiter Beppo Greissinger, ein alter Freund Hauslers, hat das bestritten. Der Streit eskalierte, und Jansen griff Hausler mit einem Eisstock, dem neunten Preis des Turniers, an. Die Rauferei wurde geschlichtet, was aber Hausler immer wieder dazu brachte, Karsten Jansen als unerwünschtes Nordlicht aufzuziehen.



Den Grund hierfür sah Hausler darin, dass er Jansen mit seinem Zeitungsladen dafür verantwortlich machte, dass er mit seinem Kiosk pleiteging. Der noch in der Mordnacht angerufene Brunn will mit seinem Taxi zur Anrufzeit am anderen Ende von Rosenheim gewesen sein und kommt als Täter kaum infrage. Aber wo ist der Goldbarren und wo die Tatwaffe? Was hat Greissinger, der den Toten als Letzter gesehen haben müsste, mit dem Mord zu tun?



Während die beiden Cops mithilfe von Michi Mohr Licht in das Dunkel des Falles bringen, hat Korbinian Hofer ein ganz anderes Problem zu lösen. Denn auf seinem Hof hat ein Fuchs ein Huhn gestohlen. Und für das Schließen des Stalles war er verantwortlich. Um den Ärger mit Marie zu vermeiden, heckt er eine kleine List aus, aber einmal mehr zeigt sich, dass Lügen kurze Beine haben.