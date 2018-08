Ein Toter fällt vom Himmel

Auch Brettschneiders Geschäftspartner, Stefan Amberger, wird verdächtigt, denn genau wie die Ehefrau würde auch er in finanzieller Hinsicht vom Tod Brettschneiders profitieren. Da ermitteln die Cops, dass der Tote vor seiner Heirat scheinbar mit einer falschen Identität lebte. Die Vergangenheit des Toten führt letztendlich auf die richtige Fährte und zu seinem Mörder.



Doch nicht nur die Cops sind an einer Aufklärung des Falls interessiert. Am Unfallort treffen sie auf eine Gutachterin des Luftfahrtbundesamtes: Dr. Martina Hoffmann, die Ulrich in jederlei Hinsicht gewachsen scheint. Das reizt Ulrich natürlich umso mehr.



Sein Kollege Hofer schlägt sich währenddessen mit einer Rede herum, die er zu Balthasars 60. Geburtstag halten soll. Nachdem ihm Marie und Vincent nicht weiterhelfen konnten, hofft er auf "göttlichen Beistand": Im Rosenbräu trifft er sich mit dem Herrn Pfarrer, der ihm nicht nur gute Tipps für seine Rede gibt, sondern ihn auch auf eine heiße Spur lenkt.