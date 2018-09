Freier Fall

Sehr zu Hofers Erstaunen lässt sich Lind an der Absturzstelle in der Bergwand abseilen und stellt fest, dass an der Stelle, an der der Mann abstürzte, mehrere Schüsse eingeschlagen sind, die ihn ganz gezielt und knapp verfehlten. Offenbar wollte der Täter den Mord als Unfall erscheinen lassen.



Der Tote ist Harry Ernstberger, ein erfahrener Bergsteiger. Die Frau des Toten, Erika, scheint schockiert, aber die Cops finden heraus, dass die Ehe der beiden doch nicht so harmonisch war, wie sie zunächst behauptet.



Ins Visier der Polizisten gerät auch Toni Reisinger, der Bruder der Ehefrau, der mit dem Ermordeten eine große gemeinsame Klettervergangenheit hatte. In letzter Zeit haben aber private und finanzielle Streitigkeiten das Verhältnis der beiden stark getrübt. Verdächtig ist auch, dass Erika Ernstberger am Tag nach dem Tod ihres Mannes Toni Reisinger eine beträchtliche Geldsumme überweist.



Aber bevor die Cops Reisinger festnehmen können, wird auch auf ihn ein Attentat verübt. Wer könnte einen Grund haben, nach Harry Ernstberger nun auch Toni Reisinger umzubringen? Oder hat Reisinger den Anschlag auf sich nur vorgetäuscht, um von sich abzulenken?



Ein schwieriger Fall für die beiden Cops, die aber rasch ein gutes Team sind, auch wenn der Göttinger Lind und der Bayer Hofer sich an die Angewohnheiten und Eigenarten des jeweils anderen erst langsam gewöhnen werden.