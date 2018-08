Gefährliche Freundschaft

Nahm dieser Streit vielleicht einen tödlichen Ausgang? Und welche Rolle spielt der undurchsichtige Sebastian Winkler in diesem Fall? Immerhin war er der Letzte, mit dem Frau Hartl vor ihrem Tod zusammen war. Winkler jedoch präsentiert ein wasserdichtes, wenn auch etwas ungewöhnliches Alibi. Und Riederer behauptet ebenfalls, zur Tatzeit nicht mehr am See gewesen zu sein. Aber - da ist ja noch Witwer Wolfgang Hartl, der seine Geliebte gezwungen hat, ihm ein falsches Alibi zu verschaffen.