Höhenflug kommt vor dem Fall

Gleichzeitig gerät Tobias Hanisch in den Fokus der Ermittlungen, als sich herausstellt, dass seine Ehefrau Jessica eine Affäre mit dem Opfer hatte. Hat er seinen Nebenbuhler auf den Boden der Tatsachen geholt? Ein spannender Fall für die Rosenheimer Kollegen.



Gleichzeitig sorgt Neuzugang Andi Lorenz für Verwirrung: Er nimmt sich spontan einen Tag Urlaub - ohne ihn vorher von Felix Seitz genehmigen zu lassen. Was Lorenz nicht weiß: Seitz ist auf dem Weg nach Rosenheim, um Lorenz persönlich kennenzulernen. Stockl lügt für Lorenz und bringt sich dadurch selbst in Stress.