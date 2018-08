Klassentreffen

Jürgen Kowalski hatte in den vergangenen Tagen das Verhältnis mit seiner Jugendliebe Susanne Riedmann, der Frau des Försters Max Riedmann, wieder aufleben lassen. Wusste Riedmann von dem Seitensprung seiner Frau und hat Jürgen Kowalski aus Eifersucht getötet?



Auch mit dem Bäcker Michael Götz kam es bei dem Treffen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Kowalski zog Götz damit auf, dass er sein Abitur nach einem Verweis von der Schule wegen eines Einbruchdeliktes nie nachgemacht hatte. Ulrich vermutet hingegen, dass hinter dem Mord an dem zwielichtigen Kowalski eher ein geschäftliches Motiv steckt.



Als die Cops herausfinden, dass der Bauunternehmer Ludwig Mosch Kowalski vor dessen Tod 20 000 Euro gegeben hat, scheint sich Ulrichs These zu bestätigen. Aber ein merkwürdiger Sack Kies im Kofferraum des Autos des Ermordeten gibt Rätsel auf, denn eine ähnliche Kiesprobe hatte Kowalski vor seinem Tod im Safe des Gasthofes deponiert.