Mit Schwung in den Tod

Aber auch Ungers Nachbar Hubert Kreuzberger hatte ein Motiv. Seit Jahren lag er mit Unger im Streit, weil dieser dem FKK-Kult frönte und nackt durch die Gegend radelte. Auch Ungers Verlobte, Saskia Kleist, wirft Fragen auf, schließlich schenkte sie ihrem Verlobten zum Geburtstag einen schicken Geländewagen. Woher hatte die junge Frau so viel Geld, und warum versteckte Unger den Wagen in einer Scheune und fuhr mit einem klapprigen Zweitwagen zur Arbeit? Sollte Unger sein Gehalt im Bauamt mit Bestechungsgeldern aufgebessert haben? War vielleicht einer der ausgenommenen Unternehmer Ungers Dreistigkeit überdrüssig geworden?



Während die beiden Cops dem Täter immer näher kommen, braut sich über Korbinian Unheil zusammen: Seine Fehlzeiten haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen, und Patrizia Ortmann will dem einen Riegel vorschieben. Aber damit hat sie nicht nur Hofer, sondern bald auch Achtzigers Vorgesetzten alarmiert.