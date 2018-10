Mitten ins Herz

Eine erste Spur führt zu einem Bogenschützen-Club, in dem natürlich auch Reischl aus Lifestyle-Gründen eine Zeitlang Mitglied war. Hier trifft Korbinian Hofer auf Simone Dressler, die vor Jahren ein Verhältnis mit Ferdinand Reischl hatte, bevor sie die Geliebte Mareks wurde. Sollte Reischl aus Eifersucht ...? Undenkbar.



Interessanter ist dagegen, dass Simones Schwester Isolde Bergmann sich am Tag nach dem Mord ausgerechnet mit Ferdinand Reischl getroffen hat. Wusste sie vom zurückliegenden Verhältnis ihrer Schwester? Und was hat ihr Mann mit dem Mord zu tun? Er arbeitet als Verkaufsleiter für eine Sportartikelfirma, die unter anderem auch Bogensportausrüstung vertreibt. Ein kniffliger Fall, zumal Korbinian Hofer die meiste Arbeit alleine machen muss, denn sein Kollege Christian Lind hat sich noch nicht aus Hamburg zurückgemeldet, wohin er seiner Liebe Helen Rohloff nachgereist war.



Aber Korbinian Hofer wäre ein schlechter Kollege, wenn er hierüber klagen würde. Mehr noch tun er, Michi Mohr und Frau Stockl alles, damit Polizeichef Achtziger nichts vom Liebesausflug seines Mitarbeiters erfährt. Denn da sind sich die drei einig, dass Gefühle manchmal wichtiger sind als die strengen Regeln des Chefs.