Mord am Fluss

Über den Abdruck der Zähne gelingt es schließlich, die Identität des Toten zu ermitteln. Es handelt sich bei Ritchie um den ehemals erfolgreichen Möbeldesigner Richard Bernauer, der seit Jahren verschwunden ist.



Verwunderlich ist, dass es wenige Wochen vor Ritchies Tod einen tragischen Unfall in der Mangfall gegeben hatte, bei dem ein Kanute bei einer Eskimorolle ums Leben kam. Der Fall wurde als Unfall zu den Akten gelegt. Der Freund und Geschäftspartner des Verunglückten, der Unternehmer Moosbauer, bestätigt zwar die Unfallversion, aber die Cops horchen dennoch auf, denn durch den Unfalltod wurde Moosbauer Alleinerbe des Unternehmens.



Aber was hat der Unfalltod des Kanuten mit dem Mord an Richard Bernauer zu tun? Die Cops besuchen den Ort, an dem sich der Unfall ereignet haben soll, und machen dabei eine merkwürdige Entdeckung.