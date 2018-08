Nur die Kuh war Zeuge

Doch im Lauf der Ermittlungen tauchen weitere Verdächtige auf. So etwa die ehemalige Kunstschützin Estella Alexander, die mit ihrer Tochter Gina auf dem Campingplatz lebt. Estella Alexander hasste Jeschek, weil er ihrer Tochter den Kopf verdreht hatte. Schlimmer noch: Gina hatte daraufhin beschlossen, gegen den Willen ihrer Mutter in Rosenheim zu bleiben und keine Artisten-Karriere zu beginnen.



Als die Cops herausfinden, dass die beiden Ermordeten ein Verhältnis hatten, gerät auch der Ehemann der Toten ins Visier. Das komplizierte Geflecht aus Lügen und Geheimnissen können die Cops erst entflechten, als ihnen die von Mohr "verhaftete" Kuh zu Hilfe kommt. Sie erweist sich als ein wichtiger Zeuge.



Leo wendet sich vertrauensvoll an Ulrich, als er in Maries Handtasche einen anonymen Verehrerbrief findet. Die Geschichte bekommt weitere Brisanz, als ein zweiter Brief auftaucht. Erst als Korbinian die Schrift des Verehrers zu erkennen glaubt, kommt Licht in das Dunkel der heimlichen Leidenschaft.