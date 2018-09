Petri Heil

Die Kommissare Korbinian Hofer und Ulrich Satori erfahren, dass es zwischen Ellwanger und Herrn Bletschacher in der letzten Zeit ebenfalls Streit gegeben hatte: Auslöser war die strittige Verlängerung des Pachtvertrages für die Boje, an der Ellwangers Yacht liegt.



Wem sollen die Cops nun glauben? Eine Radarfalle überführt am Ende angebliche wie tatsächliche Täter - und das in doppelter Hinsicht.