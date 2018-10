Reiche Säcke, arme Schweine

Der erste Weg führt Kommissar Hofer bei seinen Ermittlungen zu der Ehefrau des Toten, Sonja Herburger. Sie reagiert nicht sonderlich betroffen auf das Ableben ihres Mannes. Denn er hat sich gerade von ihr scheiden lassen, und sie bekommt nur eine "lächerliche" Abfindung. Auch der Bruder des Toten, Karl Herburger, reagiert verhalten - zu sehr haben sich die Geschwister voneinander entfernt. Karl ist Schriftsteller, dessen Romane in den Regalen einstauben. Er lebt kärglich in einer kleinen Hütte am Stadtrand. Da er der Haupterbe ist, fühlt ihm Kommissar Lind mit besonderer Aufmerksamkeit auf den Zahn.



Weitere Spuren führen zu Herburgers Ex-Polier Konrad Lackner und dessen Sohn Alfie sowie zu Herburgers Konkurrenten, dem Bauunternehmer Peter Greiner. Dieser profitiert von Herburgers Tod, denn jetzt kann er das Einkaufszentrum bauen, für das ursprünglich Herburger den Zuschlag bekommen hatte.