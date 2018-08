Salsa in den Tod

Weiterhin ist da Zahnarztgattin Elfi Clausner, die dem Charme ihres Tanzlehrers willenlos erlegen ist und "ihrem" Rocco jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat - dank der Millionen ihres Mannes, der darüber alles andere als erfreut war.



Und schließlich gibt es noch den Inhaber der Tanzschule, Harri Prinz, der Rocco als Ziehsohn bei sich aufgenommen hatte. Aber ist der Gentleman alter Schule überhaupt zu einer solchen Tat in der Lage? Allerdings: Was ist schon ein Mord im Vergleich zu Korbinians Verdacht, dass sein Partner und Untermieter Ulrich Satori bei ihm ausziehen will?



Aus Korbinians Sicht verdichten sich die Beweise, doch Marie hält das Ganze für ein Hirngespinst ihres Bruders. Aber andererseits kann sich Korbinian doch meistens auf sein Bauchgefühl verlassen.