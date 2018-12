Tod im Spielzeugland

Nicht nur das, Breitenbach trug sich offenbar mit Abwanderungsgedanken. Und dann hätte er seine Erfindung der Sprechbären sicher mitgenommen, was für Roßtaler ein herber Verlust gewesen wäre.



Aber es gibt auch noch den Mitarbeiter Erwin Kroll, der erst kürzlich einen heftigen Streit mit Breitenbach gehabt haben soll. Aber nicht nur die Cops haben einen Fall zu lösen. Auch Polizeichef Achtziger hat sich in eine dumme Lage manövriert. Er hatte Polizist Michi Mohr um den Gefallen gebeten, für seine Enkelkinder eine Kleinigkeit zu besorgen, was der prompt am Tatort erledigt. Zu allem Überfluss legt Roßtaler noch einen Sprechbären als kleines Präsent obendrauf. Ist das nicht Vorteilsnahme im Amt? Und wie kann er dies vor dem wachsamen Auge von Controllerin Ortmann verbergen?