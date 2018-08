Tödliche Düfte

Doch auch die Liebe ihrer beiden Kinder, Sophie und Max, wollte der Tote mit allen Mitteln vereiteln. Sepp Vöst präsentiert allerdings ein wasserdichtes Alibi.



So rückt sein vorbestrafter Sohn Max ins Visier der Kommissare: Er gibt an, zur Tatzeit bei seiner Freundin gewesen zu sein. Doch lügt Sophie vielleicht für ihren Freund? Die Cops können keinem Verdächtigen etwas nachweisen. Erst als sich herausstellt, dass das Alibi von Sepp Vöst erlogen ist und Theresia, die patente Ehefrau des Opfers, ein geheimnisvolles Doppelleben führt, kommt Bewegung in den Fall.



Korbinians Schwester Marie und ihr Freund Leo sind auf der Suche nach einem neuen Bett. Doch die Wahl der richtigen Schlafstätte ist eine Wissenschaft für sich, bei der man vor Überraschungen nicht gefeit ist. Diese Erfahrung macht auch Frau Stockl, für die eine Reise in die Welt der Esoterik einen unerwarteten Ausgang nimmt.