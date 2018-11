Tödliches Licht

War der Mord das tragische Ende eines Nachbarschaftsstreites? Aber Niedecker weist das entschieden von sich und erzählt stattdessen, was er noch über seinen Nachbarn weiß: Er kannte dessen Gewohnheiten, und Dobler habe ein Verhältnis mit Julia Gauss, die zuvor Doblers Haus mit Lichtinstallationen illuminiert hatte.



Ein Besuch im Lichtstudio Gauss zeigt, dass auch Julias Geschäftspartner Fritz Serner an der Innengestaltung von Doblers Haus mitgearbeitet hatte. Die beiden Cops gehen den Spuren nach und bekommen heraus, dass Julia Gauss vor Dobler ein Verhältnis mit ihrem Geschäftspartner Serner hatte. Ein Mord aus Eifersucht? Aber Serner behauptet, dass er sehr gut zwischen Privat- und Geschäftsleben zu trennen weiß, was aber Julia Gauss offenbar nicht so genau konnte?



Ein überraschendes Geständnis liefert den Cops zunächst nicht den Täter, aber eine heiße Spur zur Lösung des Falles. Aber nicht nur der Fall wird zu einem Ende geführt, auch Prantls Zeit in Rosenheim geht zu Ende. Denn Korbinian Hofer kommt braungebrannt zurück.