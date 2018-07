Tot im Boot

Auch Andreas Lugauer, der Bruder, der in der gemeinsamen Baufirma gern zu dubiosen Geschäftspraktiken greift, zählt zum Kreis der potenziellen Mörder.



Das Thema "Schwangerschaft" ist auch bei den Rosenheim-Cops privat ein Thema. Marie ist auffallend schlechter Laune. Als Korbinian auch noch die Verpackung eines Schwangerschaftstestes entdeckt, ist für ihn der Fall klar: Seine Schwester befindet sich in anderen Umständen. Dass sich Marie da gar nicht so sicher ist, sorgt bis zum Schluss für viele Verwicklungen.