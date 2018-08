Werbung für eine Leiche

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Mord und der Erpressung? Hat Troendles Gattin Lydia etwas damit zu tun? Oder ihr Ex-Geliebter Florian Sammer? Michi Mohrs Recherchen führen in eine zwielichtige Rosenheimer Nachtbar. Etwas zu zwielichtig für Frau Stockls Geschmack. Doch dort erfährt Michi, dass Schüpferling Spieler war und in der Mordnacht viel Geld verlor.



Dann kommt eine neue Forderung des Erpressers, der dieses Mal nur 50 000 Euro will. Nicht zuletzt Frau Stockls Leidenschaft für Frauenzeitschriften führt die Ermittler auf die richtige Spur - und vor allem Korbinian mitten hinein in die Welt der Werbung.