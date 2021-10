Friedhelm Hensle, der riskant fährt und es auch mit der Promillegrenze nicht sehr genau nimmt, prallt schuldhaft auf den Wagen eines Ehepaares. Alle drei werden in die Schwarzwaldklinik eingeliefert. Der schwer verletzte Ehemann stirbt, Hensle kommt mit einem Beinbruch davon. Hensle fühlt sich in der Klinik nicht mehr wohl, als er merkt, dass Brinkmann in ihm den rücksichtslosen Fahrer erkennt, der ihn fast in einen Unfall verwickelt hätte.