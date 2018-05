Die Spezialisten - Im Namen der Opfer

Rufus Haupenthal ist ein gewissenhafter und kompetenter Rechtsmediziner, der seine Arbeit gründlich macht. Katrin kann sich zu hundert Prozent auf ihren Assistenten verlassen.

Rufus ist in der DDR aufgewachsen. Ob selbst erlebt oder am Familientisch erfahren – Rufus kennt das Leben im „anderen Teil“ Deutschlands und lässt dies immer wieder in die Ermittlungen einfließen.



Rufus liebt seine Töchter, doch er hinterfragt zunehmend seine bisherigen Lebensumstände. Deshalb nimmt er sich mehr und mehr Freiräume und sucht Kontakt zu anderen Frauen. Dabei stellt er fest, dass das alles nicht so einfach und er „aus der Übung“ ist. Nach wie vor bleibt er an Samira dran. Sucht ihre Nähe. Flirtet mit ihr. Was spielerisch beginnt, nimmt an Ernsthaftigkeit zu, weil Samira sich ihm ein Stück weit öffnet. Für Rufus stellt sich damit immer deutlicher die Frage, was er von seinem Leben noch erwarten kann. Respektive, was er sich vom Leben noch nehmen will. Was würde aus seiner Familie? Was würde aus seinen drei Töchtern? Und wohin würde das alles führen?