Serien | Die Spezialisten - Im Namen der Opfer - Hörfassung: Staffel 3, Folge 8

"Born in the DDR": Ein Skelett in einer Holzkiste führt die Spezialisten zu einer vermissten Frau, die im Juli '88 das größte Rockkonzert der DDR zur Flucht nutzen wollte, im Westen aber nie ankam.