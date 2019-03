Nach dem Diebstahl in der Asservatenkammer verfügen Henrik Mertens, Julia Löwe und Tom Bach zwar über das von Entführer Zoch geforderte Lösegeld für Dr. Katrin Stoll. Allerdings ist es Falschgeld, so dass sich die Frage stellt, ob Zoch über seinen Spitzel in der IEK davon Wind bekommen hat. Dies würde Katrin in noch größere Gefahr bringen. Umso dringender ist es daher, den Maulwurf ausfindig zu machen. Durch eine List kann Julia die Teamkollegin Maria Kaschke enttarnen. Diese aber versichert, Zoch nichts wegen der Blüten gesagt zu haben.