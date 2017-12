Wer ist wer?

Die Lehberger - knallhart und emotionslos, dabei aber professionell und gerecht. In sehr seltenen Momenten sogar humorvoll oder mit einem Lächeln auf den Lippen.

Am 25. Juli 2000 begann mit dem Absturz der Concorde der Höhenflug von Dorothea Lehberger. Erstens: Weil sie das Team zur Identifizierung der deutschen Passagier leitete und diese sensible Aufgabe mit Tempo und Fingerspitzengefühl meisterte. Zweitens: Weil sie sich dabei auch ins richtige Licht zu setzen wusste. Drittens: Weil sie sich mit der Beförderung zur Kriminaloberrätin in Berlin ihr eigenes Baby schuf: Ihre Cold Case-Abteilung. Wo sonst macht sich solch eine Elite-Einheit besser, als in der Hauptstadt? Gegen alle Widerstände setzte Dorothea Lehberger die Gründung der IEK durch. Weil sie es für unbedingt notwendig erachtete. Sie ist eine Gerechtigkeitsfanatikerin. Ungeklärte Verbrechen erträgt sie nicht. Niemand darf eine Straftat begehen und einfach so davonkommen.



Ein strenger Vater, Offizier bei der Bundeswehr, und ihre Mutter eine sanfte, von ihrem Ehemann abhängige Hausfrau. So wie sie wollte Dorothea auf keinen Fall enden. Und wurde deswegen zum Papa-Kind, wurde wie er diszipliniert, strategisch geschickt und zielgerichtet. Und wurde seinetwegen eine glühende Anhängerin der Gerechtigkeitstheorien der Aufklärung, insbesondere der von Immanuel Kant. Was dazu führte, dass die Lehberger unbedingt zur Polizei wollte. Ihre Karriere verfolgte und verfolgt sie daher überzeugend und zielstrebig.



Von ihren Kollegen wird sie gefürchtet und respektiert. Von allen. Ob sie unter, neben oder über ihr stehen. Die Lehberger verfügt über genau die richtige Mischung aus Diplomatie und Ellenbogen, kann so gut wie jeden an die Wand taktieren. Im internen Umgang mit dem Team hält sie sich, natürlich bestens informiert, im Hintergrund, und lässt ihr Team an der langen Leine laufen, um sich nicht im Alltagsgeschäft aufzureiben, im entscheidenden Moment aber umso wirkungsvoller und überraschend eingreifen zu können.



Doch nicht nur im Job ist die Lehberger ein Machtmensch, sie spielt auch gerne in Beziehungen zu Männern damit. Testet diskret aus, ohne sich und ihr Geheimnis auch nur im Ansatz zu verraten, wo da was geht.

