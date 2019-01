Wie sich herausstellt, war Birte von Michael schwanger. Der Schlüssel zur Lösung?



Noch immer ohne Hinweis auf Katrin Stolls Verbleib, macht sich Kriminalhauptkommissar Henrik Mertens im Alleingang auf die Suche nach dem flüchtigen Schwerverbrecher Zoch. Mertens nutzt all seine Kontakte, um an Zoch heranzukommen - und damit hoffentlich an seine Kollegin Dr. Stoll.