Gastfeindschaft

Er arbeitete in einer metallverarbeitenden Fabrik. Seine Freundin Klara Leistner war dort Chefsekretärin und erwartete ein Kind von dem Gastarbeiter – in der damaligen Zeit nahezu ein Skandal. Kam Kemal deshalb zu Tode?



Der Terrorismusverdacht gegen die Leiterin der IEK konnte noch immer nicht ausgeräumt werden. Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stoll und Kriminalhauptkommissar Henrik Mertens können sich nur schwer vorstellen, dass Dr. Dorothea Lehberger früher tatsächlich in einer linksradikalen Gruppierung aktiv gewesen sein soll. Sie selbst blockt alle Vorwürfe ab, wird jedoch plötzlich vom Dienst suspendiert.