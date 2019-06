Sonne statt Reagan

Aufgrund eines Skelettfundes rekonstruiert das Team der IEK die Ereignisse rund um die große Bonner Friedensdemo im Juni 1982. Noch nicht entwickelte Filmrollen führen zu drei Freundinnen, die damals vom Mordopfer fotografiert wurden. Doch was geschah dann?



Der Verdacht früherer terroristischer Aktivitäten seitens der IEK-Chefin entzweit nicht nur Henrik und Viktoria, er stellt auch die Zusammenarbeit zwischen Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stoll und ihrem Kollegen Henrik Mertens auf eine harte Probe. Während Katrin an die Unschuld der heutigen Kriminaloberrätin glaubt, stößt Henrik auf einen Zeugen, der die junge Lehberger angeblich bei einer Terroraktion gesehen haben will.