Der Tote gehörte in dieser Zeit zu den rechtsradikalen Hausbesetzern in Berlin-Rummelsburg. Nach dem Mord an einem Polizeibeamten tauchte er ab und verschwand im Untergrund. Ins Visier gerät ein Freund und Kollege des ermordeten Polizisten.



Dieser versucht seit dieser Zeit geradezu obsessiv, den Mörder zu finden. Doch auch der Sohn des Neonazis kann offenkundig noch keinen Frieden mit der Vergangenheit schließen.