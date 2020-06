In einem für den Bodensee typischen Hopfenfeld wird die Leiche einer Frau gefunden – wie in einem Spinnennetz wurde Jutta Reike vom Täter in den sieben Meter hohen Gerüsten drapiert.

Beitragslänge: 88 min Datum: 29.06.2020 Sprachoptionen: AD - UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.07.2020, in Deutschland, Österreich, Schweiz