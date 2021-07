Vor dem Hintergrund des in aller Munde befindlichen "Overtourism" geraten die Ermittler diesmal ziemlich in die Bredouille. Stört doch ein Mord in der Tourismusbranche empfindlich die wirtschaftliche Hauptschlagader dieser Region.



Aber auch diesmal arbeiten der bayerische Kommissar Mur mit seiner brachialen Herzlichkeit und der sensibel-scharfsinnige Major Palfinger gemeinsam an dem Fall. Und nebenbei müssen sie noch die Kollegin Russmeyer - in einem dramatischen Finale - vor weitreichenden Konsequenzen bewahren.