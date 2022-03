Obwohl Palfinger und Russmeyer nicht so recht glauben mögen, dass einer der friedlichen Mönche zum Killer avanciert ist, müssen sie im Konvent ermitteln. Seltsam ist nur, dass kaum jemand Bruder Jakob näher gekannt hat. Außerdem ist er mehrmals negativ aufgefallen, hat sich sogar an Rosa Wimmer vergriffen, einer jungen Angestellten des Klosters, was diese kurzfristig zur Hauptverdächtigen macht.



Die Identität des Opfers bringt nicht nur Kommissar Mur auf den Plan, sondern führt ausgerechnet in dessen Vergangenheit. Ein ungelöster Fall, der ihn beruflich wie privat schwer getroffen hat. Doch bevor der wahre Schuldige gefunden werden kann, wartet auf die Ermittler noch so manche Hürde.