Jenny Wolff versucht, durch Fotos und den Besuch der Schule Isas Erinnerungen zu wecken - und ahnt, dass bei ihrem Mann Robert alte Gefühle wach werden. Peter Wolff bekommt von Lore von Gems einen Auftrag: Er soll herausfinden, wo Isa all die Jahre gewesen ist.



Isa selbst merkt, dass sie die ganze Situation mehr und mehr belastet - sie hört Stimmen und meint, von ihrem jüngeren Ich vor Lotheim und der Familie von Gems gewarnt zu werden. Sie weiß, dass sie erst Ruhe finden kann, wenn sie herausbekommt, was in der Sommernacht vor zehn Jahren wirklich passiert ist.



Dass es in Lotheim Menschen gibt, die genau daran absolut kein Interesse haben, wird klar, als ein Anschlag auf Isas Leben verübt wird.