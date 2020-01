Allerdings macht sie bei der Polizei weder Angaben zu ihrer Person noch zu ihrem Verbleib in den vergangenen Jahren - sie behauptet, ihr Gedächtnis verloren zu haben. Aber kann man ihr wirklich Glauben schenken? Und falls es nicht stimmt: Warum lügt sie?



Im Gegensatz zu Heinrich von Gems, der auf einem DNA-Test besteht, ist Sigrid sicher, dass es sich um ihre Tochter handelt, und lädt sie ein, mit auf das Familienanwesen zu kommen. Lore von Gems heißt die tot geglaubte Enkelin von Herzen willkommen, ganz im Gegensatz zu Philip: Sollte es sich bei der Frau wirklich um seine Schwester handeln, torpediert ihre Rückkehr seine Pläne, die Brauerei hinter dem Rücken seines Vaters zu verkaufen.



Peter Wolff sieht seine Chance gekommen, endlich den alten Fall lösen zu können und damit sein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Sein Sohn Robert hat derweil ein ganz anderes Problem: Er war damals mit Isa zusammen und wollte in der schicksalhaften Nacht mit ihr durchbrennen - heute ist er mit Jenny, Isas damaliger besten Freundin, verheiratet.