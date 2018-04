Peter Wagner, Chefarzt a.D. der Rosenstein-Kinderklinik, ist froh, dass seine Familie sich um ihn kümmert. Er will, trotz seiner Demenz, noch am Leben teilnehmen und er ist glücklich, dass er Gundula Pieper an seiner Seite weiß. Sorgen machen ihm vor allem seine beiden Töchter Valerie und Carolin. Valerie, da sie sich gerade scheiden lassen will, Carolin, weil sie nie einen Job findet. Doch er steht seinen Töchtern in allen Lebenslagen bei.