Bernd Lang sorgt sich um den geistigen Zustand seiner Mutter: Immer häufiger vergisst sie Termine, verlegt Gegenstände und schreibt SMS, an die sie sich später nicht mehr erinnert. Einzig Nanny fällt auf, wie entspannt sich Berta seit einigen Tagen verhält - und ahnt die Zusammenhänge.



Der neunjährige Lasse wird nach einem Sturz in die Klinik eingeliefert. Der gebrochene Unterarm ist aber nicht das einzige Symptom, um das sich die Ärzte der Rosenstein-Klinik bei dem Jungen kümmern müssen.



Luna und Jonas schweben auf Wolke sieben, und Luna will allen erzählen, dass die beiden zusammen sind. Jonas bremst sie in ihrer Euphorie - zu viel spricht dafür, dass er von Prof. Gül als Single deutlich besser behandelt wird.