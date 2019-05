Folge 6: Dicke Luft

Derweil wird das Aushängeschild von Mark Schneiders Imperium, die goldene Brezel, gestohlen.



In der Klinik wird der stark korpulente Jimmy Krüger von seiner Geburtstagsfeier mit einem Zuckerschock eingeliefert. Die ebenfalls korpulenten Eltern fühlen sich von Valerie und den Ärzten vorgeführt. Sie wollen nicht einsehen, dass sie maßgeblich schuld an dem schlechten Gesundheitszustand ihres Sohnes sind. Ein gefundenes Fressen für Dr. Lang, der sich gleichzeitig eingestehen muss, dass Nanny Abel ihm weitaus mehr bedeutet, als ihm lieb ist.



Luna Haller hat Jonas Müller noch einmal zum Essen eingeladen - und versetzt ihn wieder. Der lässt sich ungern ausnutzen, folgt ihr heimlich - und macht eine ungeheuerliche Entdeckung.



Zwischen Patrick und Magnus spitzt sich die Beziehungskrise wegen der Adoptionsfrage weiter zu. Jetzt reicht es dem Gastronomen, er packt seine Sachen, verlässt seinen Lebenspartner, zieht aus und steht mitten in der Nacht bei den Kleins vor der Tür - mit der Bitte um Asyl.