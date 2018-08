Dr. Klein - die Dritte

Valerie zieht zu ihrer Schwester, sie braucht Abstand ... Quelle: ZDf und MARKUS-FENCHEL

Valerie Klein steht unter Schock: Ihr Ehemann Holger hat ihr während einer Paartherapie eröffnet, dass er mit der Verlegerin Maren Donner fremdgegangen ist. Die heile Familie bekommt Risse. Kann Valerie ihm sein Fremdgehen verzeihen? Rauft sich das ungleiche Paar wieder zusammen, oder ist der Schatten zu groß, über den sie springen müsste? Neben den Eheproblemen muss sich Valerie noch jeder Menge anderer Fragen stellen: Nimmt sie den Chefarztposten an, den ihr Prof. Nevin Gül anträgt? Was hält sie davon, dass ihr dementer Vater die Oberschwester heiraten will? Wie tröstet sie ihre Tochter Pam, die gerade erfahren hat, dass ihr Ex-Freund Kaan in Patrick verliebt ist? Und wie soll sie sich weiterhin gegen Dr. Bernd Lang durchsetzen, der nach privatem Unglück noch ungenießbarer wird?