Mittlerweile ist Mark der millionenschwere Leiter einer Brezelbäckerei-Kette. Die beiden knüpfen sofort an alte Zeiten an und verabreden sich zum Essen.



Marks Neffe Ole, ein gelangweiltes Rich-Kid, hat sich eine Sportverletzung zugezogen und muss stationär behandelt werden. Er kommt in das Zimmer von Nico Spengler. Der Junge aus einfachen Verhältnissen ist Ole auf Anhieb unsympathisch und wird dementsprechend von ihm behandelt. Als Nico angemessen entgegenhält, ist Ole tatsächlich beeindruckt - bis sich herausstellt, dass Nico Leukämie hat und quasi austherapiert ist.



Patrick freut sich: Magnus Eisner setzt sich ernsthaft mit dem Thema Adoption auseinander. Er hat sogar einen Berater eingeladen, um entsprechende Möglichkeiten für homosexuelle Paare durchzusprechen. Es endet in einem Desaster, und Patrick muss einsehen, dass ihre Chancen so gut wie aussichtslos sind. Bis er entdeckt, dass Magnus und der Berater sich kennen.



Valerie und Mark verbringen einen zauberhaften Abend miteinander, der die Ärztin von ihren Problemen zu Hause ablenkt. Als sie merkt, dass es Mark nicht nur um frühere, sondern vor allem um zukünftige gemeinsame Zeiten geht, steckt sie allerdings in einem weiteren schweren Dilemma.