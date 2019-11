Dr. Valerie Klein kümmert sich unterdessen um ein junges Mädchen, das - trotz seines Alters offensichtlich schon auf der Straße lebend - einen Diabetesschock erlitten hat. Zusätzlich hat es auch eine Amnesie - oder simuliert die Kleine, um zu verhindern, dass ihre Eltern informiert werden?



Seit auch Oberschwester Gundula in ihrer Freizeit die Betreuung des dementen Peter Wagner übernimmt, haben Holger Klein und seine Schwägerin Carolin etwas mehr Luft, sich um den noch immer um seinen verstorbenen Lebensgefährten trauernden Patrick Keller zu kümmern. Beiden entgeht dabei aber, dass Patrick sich bereits in einer schweren Depression befindet.



Und so ist die Oberschwester die Einzige, die von Peter Wagners Geheimnis erfährt: Er hat tatsächlich einen unehelichen Sohn - und endlich weiß er, wo dieser sich aufhält.